Stiri pe aceeasi tema

- Elena Rybakina a cucerit Wimbledon 2022 și a incasat un premiu in valoare de 1,4 milioane de euro (dupa scaderea taxelor). Sportiva din Kazahstan a anunțat ca va dona o mare parte din banii caștigați la All England Club.

- Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania vor fi anulate. Deputații au votat, astazi, un proiect de lege in acest sens, proiectul fiind dezbatut luni și avand susținerea coaliției de guvernare. Astfel, sumele incasate de stat vor fi restituite. Fii la curent…

- Comisia Europeana a propus marti un buget anual al UE pe 2023 in valoare de 185,6 miliarde de euro, care va fi completat de granturi cu o valoare estimata de aproximativ 113,9 miliarde de euro din cadrul instrumentului NextGenerationEU, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Primaria va organiza, in perioada urmatoare, mai multe licitatii pentru inchirierea de locuri de parcare. In intervalul 9 - 16 iunie vor avea loc sapte asfel de proceduri, fiind scoase la inchiriat peste 30 de locuri in parcari de resedinta. Patru din licitatii se vor desfasura pe 9 iunie si presupun…

- S-a afișat o lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile pentru ajutoarele de stat de cate 5.000-120.000 euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 2 -granturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Atenție și la termenele de semnare a…

- Primarul orasului argesean Campulung Muscel, Elena Lasconi, anunta ca, dupa ce Primaria a introdus carduri care pot fi folosite exclusiv pentru masinile Primariei in locul bonurilor de carburant, consumul celor trei autovehicule ale institutiei s-a redus de la 8.400 de litri in anul 2019 la 2.400 de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, joi, ca legea PSD prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstituționala, susțin surse oficiale. Cu șase voturi pentru și trei impotriva, judecatorii constituționali au decis ca aleșii sa-și primeasca pensiile speciale inapoi,…

- Primaria sectorului 2 al Capitalei a donat Primariei Chisinau aproximativ 1 milion de lei (circa 200.000 de euro) pentru renovarea unui imobil destinat Centrului Municipal pentru Tineret. Initiativa ar fi laudabila daca Ion Ceban, actualul primar al Chisinaului, nu ar fi un politician pro-rus, care…