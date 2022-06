Performanta inedita pentru jucatorul timisorean Dragan Paulevici. Atacantul Dumbravitei a obtinut noaptea trecuta biletele pentru careul de asi la Europeanul de minifotbal din Slovacia, alaturi de colegii sai, dupa ce abia ajunsese la Kosice in urma performantei de pe teren mare – promovarea, miercuri seara, cu alb-verzii in Liga 2. Paulevici a luat parte la […] Articolul Timisoreanul Dragan Paulevici e in semifinalele Europeanului de minifotbal. La doar o zi dupa promovarea in „B” cu Dumbravita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .