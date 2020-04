Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, ducesa de Sussex, revine in industria cinematografica. Aceasta a semnat un contract cu Disney și va fi naratoarea unui documentar. Este primul demers artistic al lui Markle, dupa ce ea și prințul Harry au anunțat ca renunța la rangul de membri seniori ai Casei regale britanice. Documentarul…

- Premierul canadian Justin Trudeau s-a pronuntat joi impotriva unei militarizari a frontierei dintre Canada si SUA, dupa aparitia unor informatii conform carora Washingtonul ar avea in vedere trimiterea de trupe pentru a opri migrantii care ar putea fi purtatori ai virusului SARS-CoV-2, transmite…

- Canada nu va trimite niciun sportiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo si a solicitat amanarea acestora din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat Comitetul olimpic canadian (COC) si Comitetul paralimpic canadian (CPC), citate de AFP, scrie agerpres.ro. Cele doua organizatii "au luat decizia dificila…

- Sophie Gregoire Trudeau, soția premierului canadian Justin Trudeau, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, transmite publicația New York Post, citata de Mediafax. In varsta de 44 de ani, Sophie a inceput sa se simta rau miercuri, dupa ce s-a intors in Canada de la un eveniment organizat la Londra.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca doreste sa negocieze cu Uniunea Europeana un acord comercial similar celui incheiat de blocul comunitar cu Canada (CETA), sustinand ca pentru un astfel de...

- ,,Primul telefon din Canada ne-a anunțat ca Tibi este ok, optimist și plin de energie, nici macar nu știe ca a ieșit din al doilea punct de control pe prima poziție la categoria lui (la 300 mile). Mai are cațiva concurenți in fața lui, dar ei participa la proba de 100 mile. Go Tibi!” noteaza […] Source

- Canada si Marea Britanie afirma ca avionul ucrainean prabusit miercuri la Teheran a fost doborat de o racheta iraniana. Premierul canadian Justin Trudeau considera ca s-a intamplat așa „probabil dintr-o eroare”. Avionul avea 176 pasageri la bord, cei mai mulți din Iran – 82 și Canada – 63. Mai multe…