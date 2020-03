Timișoreanca Diana Farca lansează online romanul distopic „Noi doi“ VIDEO Timișoreanca Diana Farca va lansa online romanul distopic „Noi doi”, vineri, 27 martie, de la ora 19, pe pagina de Facebook a autoarei. Timișoreanca Diana Farca are 31 de ani, a terminat cursurile Colegiului Național Banatean, secția Științe Sociale și este licențiata in drept, cu masterat in dreptul afacerilor, obținute la Facultatea de Drept din […] Articolul Timișoreanca Diana Farca lanseaza online romanul distopic „Noi doi“ VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

