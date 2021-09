Timișorean amendat drastic pentru gunoiul aruncat în Complexul Studențesc In ciuda amenzilor foarte mari, unii timișoreni continua sa abandoneze deșeuri pe strazile din oraș. Poliția Locala Timișoara atrage atenția ca, recent a intrat in vigoare OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, care prevede, printre altele, ca atat abandonarea, cat și eliminarea acestora in afara spatiilor autorizate sau incendierea deseurilor de orice fel sunt interzise. Sancțiunile […] Articolul Timișorean amendat drastic pentru gunoiul aruncat in Complexul Studențesc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

