- Cu mai puțin de 12 ore inainte ca Timișoara sa intre in carantina, zeci de persoane s-au adunat in Piața Victoriei, pentru a protesta. Oamenii spun ca se opun nu doar carantinei, dar și vaccinarii obligatorie. In timp ce unii au ales sa protesteze in centru, supermarket-urile erau pline ochi de persoane…

- Timișoara, alaturi de localitațile periurbane Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița intra in carantina, din pricina ratei mari de infectare. Oamenii vor avea voie sa iasa din case, insa doar cu motiv intemeiat și cu declarație pe propria raspundere. Pe timp de noapte se poate ieși doar in scop profesional,…

- Astazi, in cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Timiș s-a decis ca, incepand cu data de 8 martie ora 00:00, municipiul Timișoara și comunele Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, Astfel, se vor aplica o serie de masuri obligatorii…

- Riscurile unui al treilea val COVID-19. Virgil Musta: ,,Daca nu se respecta regulile, restricțiile vor crește” Virgil Musta, șeful Secției de boli infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit despre pericolul unui al treilea val al pandemiei. El indeamna oamenii la respectarea regulilor,…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor timișeni, marți, in tot județul. Oamenii legii au controlat daca sunt respectate masurile de protecție impotriva noului tip de coronavirus. Au dat amenzi de peste 80.000 de lei celor care nu au purtat masca.

- Restrictiile nu descurajeaza oamenii sa caute servicii de agrement si divertisment insa cele mai populare destinatii de calatorie s-au schimbat, iar oamenii cauta oferte pentru tari in care testele si carantina nu sunt necesare, potrivit unei agentii de turism online. In fruntea clasamentului destinatiilor…

- Potrivit Observatorului national de la Atena, temperatura la Chania, pe insula meridionala Creta, a atins 28,3 grade C in jurul pranzului, una din temperaturile cele mai ridicate inregistrate in ianuarie in ultimii 50 de ani.

- Guvernul grec a anuntat sambata o noua prelungire, pana la 10 ianuarie, a masurilor restrictive impuse in tara de doua luni din cauza pandemiei de COVID-19, punand capat flexibilizarii acestora cu ocazia sarbatorilor de sfarsit de an, relateaza AFP, citata de Agerpres. Restricțiile erau prevazute initial…