Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a lansat o noua idee nastrușnica: ștampilarea celor aflați in izolare și carantina. Robu a gasit pe Facebook o fotografie, neasumata de vreo autoritate, prin care a aflat ca ”in India cei izolați la domiciliu, respectiv cei contaminați au ștampile pe mani”. Prin urmare,…

- Potrivit datelor furnizate de DSP Alba astazi, 20 martie 2020, 50 de persoane sunt in carantina și 862 in izolare in județul Alba. Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate…

- Primarul Timisoarei se pregateste de sosirea a cateva mii de romani, blocati de doua zile la granita dintre Austria si Ungaria. Acestia au primit in sfarsit permisiunea sa tranziteze tara vecina, pe care trebuie sa o paraseasca pana la ora 5 a diminetii, dar Nicolae Robu nu ii vrea in hotelurile orasului…

- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Romania: Șase cazuri de imbolnavire, 38 de persoane in carantina #Covid-19 Un numar de 38 de persoane sunt în carantina institutionalizata la nivel national pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID-19 (coronavirus), iar alte 11.311 de persoane sunt…

- La nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane pentru care se fac verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus).Alte 11.311 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala.In Romania au fost confirmate 6 cazuri de infectare…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține ca in Legea bugetului de stat pe 2020 nu au fost alocate sume suficiente pentru proiectul „Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021”. Robu admite ca a primit „promisiuni” de la Ludovic Orban ca vor fi virați bani din fondul de rezerva al Guvernului.Nicolae…