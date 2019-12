Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va veni, astazi, la Timișoara, pentru a participa la manifestarile care marcheaza implinirea a 30 de ani de la Revolutia din 1989. Programul premierului prevede, la ora 12, și o intalnire de lucru cu reprezentanți ai investitorilor. La ora 14.30, premierul Romaniei va participa…

- In urma cu exact 30 de ani, la Timișoara mureau, pentru libertate, primii oameni sub gloantele trase in special de Armata. Pe 17 decembrie 1989, Nicolae Ceausescu a convocat sedinta Comitetului Politic Executiv, unde toata lumea a fost de acord ca in demonstranții de la Timișoara sa se traga cu gloante…

- Dupa sapte ani, Teatrul Municipal Academic de Opera si Balet din Kiev a revenit in Romania cu un nou turneu. Ucrainenii au fost prezenți si la Timisoara la inceputul acestei luni cu faimosul balet „Lacul lebedelor”, iar in 23 decembrie, celebrii prim-solisti ai Operei de Stat din Ucraina vor dansa din…

- Mai mulți ghizi turistici s-au plans unui consilier local PNL ca menestrelii care s-au instalat in centrul Timișoarei canta mult prea tare și ei nu le pot povesti turiștilor istoria orașului. Alesul municipal a vrut sa știe daca exista vreun HCL emis de consiliul local care sa reglementeze…

- Drumul care leaga Timișoara de Moșnița Noua este o „mare de mașini” aproape in fiecare zi, cand oamenii merg sau se intorc din „dormitoarele” urbei de pe Bega., Largirea drumului la patru benzi va incepe, cel mai probabil, in primavara, spune președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra. Șantierul…

- La Peștera Romanești a avut loc, la acest sfarșit de saptamana, tradiționalul concert simfonic. A fost un concert aniversar, la 35 de ani de la prima reprezentație din locația inedita din Timiș, la care se ajunge dupa un drum de o ora pe o poteca… Primul concert simfonic in Peștera Romanești a avut…

- Condiții mai bune pentru bolnavii de cancer la Timișoara, la Centrul OncoHelp: este inlocuit mobilierul La Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara se inlocuiește mobilierul saloanelor unde sunt internați bolnavi de cancer. O parte din acești bani reprezinta contribuția celor care au alergat și au…

- S-a semnat un nou contract, pentru realizarea de lucrari suplimentare aferente reabilitarii fatadei Palatului Culturii din Timisoara, cladirea care gazduieste Opera si Teatrul National. Acum, odata rezolvata problema, pentru 4 milioane de lei firma desemnata sa placheze cu placi de granit fatada va…