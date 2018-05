Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia semimaratonului Hervis Galati 2018 vor fi inchise traficului rutier, intre orele 7,00 si 13,00, cinci strazi importante ale orasului, iar circulatia masinilor va fi restrictionat partial pe alte 13 strazi.

- Beard Brothers Brașov va invita in data de 12 mai 2018 la „The Beard Run” – singurul cros pe trepte din Transilvania, care se afla la prima ediție in Brașov. Conceptul Crosului este unul simplu: o intrecere sportiva pentru o cauza nobila, pe treptele Promenadei Tampa. Ca la orice eveniment…

- La ceas aniversar, 100 de ani de la Marea Unire, la Alba Iulia se organizeaza cea de-a 10-a ediție a celui mai mare eveniment Geocaching din Romania – GeoQuest. ”Nu puteam alege pentru aceasta aniversare alt loc decat frumoasa cetate din Alba Iulia. V-am pregatit o vanatoare de comori pe care suntem…

- Timp de patru zile, Colegiul National "Mircea cel Batranldquo; va fi gazda unui eveniment extrem de important in istoria acestei prestigioase institutii constantene, respectiv intalnirea finala din cadrul Premiului International "Marco amp; Alberto Ippolitoldquo;. Este pentru prima data in cei 16 ani…

- » Presedintele Congresului este Prof. Univ. Dr. Norina Forna, presedintele ales al Societatii Balcanice de Stomatologie » La eveniment au fost anunțați, deja, peste 700 de participanti din peste 10 tari » Peste 500 de lucrari stiintifice au fost inscrise in competitia Congresului » Romania gazduieste, pentru…

- Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under 22 au debutat, duminica, la Targu-Jiu, la eveniment participand peste 400 de pugilisti, baieti si fete, din 37 de tari. Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat ca este pentru al doilea an consecutiv cand Romania a…

- Deschidem campania de promovare a celui mai mare eveniment de marca rock din județul Valcea, eveniment ce aduce laolalta cantareți și trupe recunoscute pe plan internațional și național. Incet, dar sigur, se pun bazele celui de-al doilea Festival de Blues care și-a fixat destinația intr-un oraș de munte,…

- In perioada 22-25 februarie 2018 va avea loc la Targu Mureș, Hotel Imperial Inn, cea de-a IV-a Ediție a Conferinței Naționale a Asociației Romane pentru Educație Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF): „Tradiție și Modernism in Practica Medicala”