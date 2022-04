Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara anunta, vineri, ca au dispus trimiterea in judecata a 93 de inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata. “In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2013 – 2016, la nivelul Depoului de Locomotive Timisoara, un numar de 93 de inculpati, angajati cu atributii de gestiune si angajati din sectorul…