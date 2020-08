Stiri pe aceeasi tema

- Eroii si veteranii Regimentului 6 Artilerie Grea roman au fost comemorati, joi, la Timisoara, de catre urmasii lor, dar in absenta singurului supravietuitor al regimentului, Constantin Calina, care la varsta de 99 de ani nu a mai putut participa la ceremonialul din acest an."Sub conducerea…

- In anul pandemiei de coronavirus – 2020 – la Timișoara, de Ziua Județului Timiș, 28 iulie, veți putea vizita expozițiile Muzeului Național al Banatului gratuit. Vor fi porți deschise și la Muzeul Satului Banațean. Pentru ca este pandemie de coronavirus, concertele vor lipsi in acest an din programul…

- La Timișoara va avea loc a II-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Festivalul se va desfașura timp de trei zile, in vechiul parc al castelului din Piața Huniade (langa Castelul Huniade, sediu al Muzeului Național al Banatului, din centrul Timișoarei). Vor fi spectacole care amintesc…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, care a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, a murit dupa ce a refuzat tratamentul, pe motiv ca nu dorește sa fie „cobai pentru experimente”.

- In cadrul proiectului „Obiecte de patrimoniu și povestea lor”, care aduc in fața celor interesați de istoria locala piese din colecțiile Muzeului Național al Banatului, secția de arheologie prezinta doua cranii descoperite in situl arheologic de la Freidorf, care au fost deformate artificial și sunt…

- Una dintre cele mai vechi imagini ale Timișoarei este reprezentata de gravura lui Hans Johann Sibmacher, gravor și desenator din Nurnberg. Gravura pe care o deține Muzeul Național al Banatului, realizata in 1665, prezinta orașul cu cartierul și imprejurimile in care se aflau trupele lui Sigismund Bathory.…

- Timișoreanca Marieta Pamfil, mare artist plastic și bijutier, s-a stins din viața. Era colaborator apropiat al Muzeului Național al Banatului și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Timișoara.

- Castelul Huniade, sediu al Muzeului Național al Banatului, a fost ținta unei inspecții realizate de reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului (INP), la inceputul acestei saptamani. Cei de la INP asigura fondurile pentru proiectarea lucrarilor care vor urma la castelul cu porțile ferecate…