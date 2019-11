Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat in baia fetelor de la Colegiul ”Ion Vidu” din Timisoara, fiind gasit acolo de o eleva de clasa I. Politia a fost imediat anuntata, iar politistii il cauta pe individ.

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost arestat preventiv si autoturismul pe care il conducea a fost confiscat dupa ce a fost prins in flagrant de politisti in timp ce transporta tigari fara timbru fiscal, potrivit Agerpres."In baza unor informatii, politistii Sectiei de Politie Rurala Calugareni…

- La data de 29 octombrie a.c., in jurul orei 07.15, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 36 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lalelelor din localitatea Cobadin, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 28…

- N. D. Astazi, publicul meloman va avea parte de o noua premiera inregistrata pe scena filarmonicii ploiestene, cand este programat un concert dedicat Zilei Armatei Romane. Concret, la ora 19.00 este programat un concert simfonic extraordinar care are in prim plan duduk-ul, un instrument de suflat tradițional…

- Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 7 octombrie 2019,…

- Unul din cei mai respectați artiști din showbizul romanesc, timișoreanul Zoli Toth, a compus o piesa despre radacinile sale banațenești, melodia „Voices from Banat“ fiind primita cu entuziasm de numeroșii fani ai artistului care a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timisoara, sectia Percutie,…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauti sau fara permis de conducere. Astfel, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe strada Nicolae Filimon…

- Ofiteri ai Biroului de Investigatii Criminale (BIC) din cadrul Politiei Municipiului Timisoara au identificat un tanar, suspect de faptul ca ar fi amenintat online cu moartea o persoana din municipiu, a carei locuinta a fost incendiata la sfarsitul lunii iulie, urmand a se dispune, miercuri seara,…