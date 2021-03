Stiri pe aceeasi tema

- Joi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 4,370. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,07, Recaș – 3,49, Sannicolau Mare – 5,50, Becicherecu Mic-5,65,…

- Un incident deosebit de grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2. O taximetrista a fost atacata in benzinaria Mol de pe Calea Aradului fiind lovita cu o sticla in cap. Femeia refuzase anterior, in stația de pe Calea Torontalului, sa transporte doi barbați care erau in stare…

- Marți, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare cu noul coronavirus la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 4,105. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 5,57, Sannicolau Mare – 6,19, Becicherecu…

- Autoritațile au anunțat ca rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub pragul de 2 cazuri la mia de locuitori, in municipiul Lugoj. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 4,65, Buziaș-3,86, Recaș – 3,59, Sannicolau Mare –…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 3,695. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,65, Buziaș-3,86, Recaș – 3,59, Sannicolau Mare – 5,09 Becicherecu…

- Situația epidemiologica, in județ, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: numarul de persoane confirmate in ultimele 24 de ore este 212. Localitațile unde au aparut noi infectari sunt urmatoarele: Timișoara –126, Lugoj -4,…

- In cursul zilei de luni au fost carantinate, in județul Timiș, 214 persoane și au intrat in izolare alte 184 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore se ridica la 272. Localitațile unde au aparut infectarile sunt: Timișoara –165, Lugoj -6, Buziaș-3, Ciacova-2, Deta-1,…

- Dupa cum au anunțat autoritațile, in ultimele 24 de ore, in municipiul Lugoj au fost inregistrate 7 cazuri noi de coronavirus, iar rata de infectare a scazut ușor, de la 3,77 (marți) la 3.60 cazuri/1.000 de locuitori. La nivelul județului Timiș, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 304 …