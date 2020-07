Pe raza judetului Timis au fost declarate noua focare de COVID, din care opt mai sunt active si se afla sub stricta supraveghere, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis.



Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu, a informat, duminica seara, ca la Spitalul CFR Timisoara sunt 9 cazuri confirmate, cu focarul in supraveghere, la o unitate de procesare a carnii sunt 142 de cazuri confirmate din 1.364 angajati (focar in supraveghere), la Spitalul Municipal Timisoara sunt 15 cazuri confirmate (focar in supraveghere), la un spital privat din Timisoara sunt 6 cazuri confirmate…