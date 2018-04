Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare, platforma celor de la Imobiliare.ro, arata ca, intr-unul dintre marile centre regionale ale țarii, apartamentele sunt mai scumpe acum decat inainte de recesiune. Este vorba, bineințeles, de Cluj-Napoca, orașul care a consemnat…

- Un cuib urias cu oua de diferite culori si mascote-iepurasi de decor, amplasat in Piata Libertatii din Timisoara, casute tematice pentru sarbatoarea de Pasti, in Alba Iulia, iepuri gigant la Targu Jiu si Oraselul Copiilor la Iasi - sunt doar cateva dintre orasele impodobite de sarbatori.

- Sub numarul 37 (numarul de restaurante deschise și francizate in țara), renumitul „Spartan” a facut cunoștința cu peste 600 de clienți inca din prima zi. Tineri elevi, studenți, oameni de afaceri și doamne curioase de specialitațile grecești din carne de puișor sau din carne de vitel, purcel și berbecut…

- Casuțe pe platoul din fața Operei și in Piața Libertații, scena tot in Piața Libertații, handmade, colaci secuiești, langoși și mezeluri. S-a deschis, sambata, a 11-a ediție a Targului de Paște de la Timișoara, care așteapta curioși pana pe 10 aprilie.

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Odata cu venirea primaverii, la Timișoara crește și numarul persoanelor fara adapost și al cerșetorilor. Ei stau in zonele aglomerate, in parcuri, in cladiri parasite, dar mai ales in centrul orașului și in intersecții, unde ii agaseaza pe trecatori. Pentru ca unii dintre ei pot deveni chiar agresivi,…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…