Timiş: Echipa CBRN a ISU nu a detectat substanţe toxice periculoase; toate persoanele evacuate revin în apartamente Toate cele 10 persoane evacuate vineri din blocul de pe strada Inului in care s-a simtit miros puternic de insecticid au fost evaluate medical la fata locului si revin in locuinte, dupa ce echipa CBRN a ISU Timis a verificat intreaga locatie si nu a detectat substante toxice periculoase. "Toate fortele de interventie se retrag. Au fost evaluati medical toti cei 10 locatari. De asemenea, a fost efectuata detectia pentru substante toxice cu aparatura CBRN din dotarea ISU Timis pe casa scarii si in toate apartamentele. Nu s-au identificat substante toxice periculoase. Nicio persoana nu a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri din Timișoara, relateaza PressAlert. Barbatul este acuzat de vatamare corporala, ucidere din culpa și trafic de produse sau substanțe toxice.

- Cinci persoane dintre cele evacuate in Timișoara, dupa deratizarea din zona Complexului Studențesc, au cerut miercuri ajutor medical. Printre cei care au apelat 112 se afla trei copii. Reprezentanții ISU Timiș spun ca miercuri s-au primit trei solicitari noi, prin 112, pentru cinci persoane: o mama…

- Persoanele aflate la bordul avionului perchezitionat pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost evacuate in siguranta, anunta Politia olandeza, potrivit MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan Barna! Partener in proiecte de peste 20 de milioane…

- - Revin cu bucurie. Nu spun asta din complezența. Am cunoscut fețe noi, oameni bucuroși sa petreaca o zi frumoasa de duminica impreuna cu familia... The post Indragitul actor de comedie Cornel Palade, in Timiș: ”Umorul e felul tau de a ințelege lumea” appeared first on Renasterea banateana .

- Alte doua case protejate pentru persoanele cu dizabilitați au fost date in lucru de catre Consiliul Județean. Acestea vor fi construite in Lugoj, finanțarea fiind asigurata pe fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. CJ Timiș construiește asemenea locuințe și la Periam și Gavojdia. Investiția…

- Retim Ecologic Service și ADID Timiș deruleaza o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase in zona 0, care se va desfașoara in perioada 03 octombrie-29 noiembrie. In cadrul acestei campanii nu se colecteaza: deșeuri municipale, biodegradabile, vegetale, deșeuri periculoase,…

- Un numar de 31 de persoane, clienți și angajați, au ieșit dintr-un restaurant de pe centura orașului Lugoj, vineri, dupa ce acoperișul cladirii a luat foc, transmite Mediafax.Pompierii din Timiș au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui restaurant de…

- Vremea se inrautațește in vestul țarii. Meteorologii au emis o noua atenționare de cod galben pentru mai multe județe, in care sunt așteptate fenomene meteo periculoase. Intre orele 17.40 – 19.00, in Timiș, Hunedoara, Arad și Bihor sunt așteptate frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului,…