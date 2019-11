Compozitorului valsului "Valurile Dunarii, timisoreanul Iosif Ivanovici (1845 - 1902), i-a fost acordat titlul de "Cetatean de Onoare", post mortem, al municipiului Timisoara. Distinctia i-a fost inmanata, miercuri, stranepotului compozitorului, pianistul Andrei Ivanovici, de catre viceprimarul Dan Diaconu, care in cuvantul de Laudatio a aratat, intre altele, ca Iosif Ivanovici a fost un dirijor si compozitor roman, autorul celebrei piese "Valurile Dunarii", creatia lui cuprinzand in majoritate dansuri (valsuri, cadriluri, polci) si marsuri. Iosif Ivanovici a intrat copil de trupa in fanfara Regimentului…