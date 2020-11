Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a hotarat, vineri seara, sa solicite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinelor Comandamentului Actiunii privind instituirea masurii de carantina zonala pentru orasele Sannicolau Mare si Ciacova, unde incidenta COVID este de peste 8 la mia de locuitori.



In Sannicolau Mare, incidenta a ajuns la 8,56/1.000 de locuitori si in Ciacova, la 9,99/1.000 de locuitori, arata un comunicat al Prefecturii Timis, remis AGERPRES.



Carantina se va institui incepand cu data si ora prevazute in Ordinele…