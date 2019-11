Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a recurs la acte obscene in fața unei eleve de clasa intai, dupa ce a patruns intr-o școala din Timișoara, s-a predat la Poliție, scrie Mediafax.Reprezentanții IPJ Timiș au declarat ca barbatul cautat inca de miercuri s-a predat joi la Poliție. „Cu privire la evenimentul…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Potcoava, este cautat de politisti dupa ce femeia la care se afla in plasament a sesizat ca minorul a plecat de la scoala vineri dupa-amiaza, in timpul cursurilor, fara a mai reveni la scoala sau la domiciliu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Unul din cei mai respectați artiști din showbizul romanesc, timișoreanul Zoli Toth, a compus o piesa despre radacinile sale banațenești, melodia „Voices from Banat“ fiind primita cu entuziasm de numeroșii fani ai artistului care a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timisoara, sectia Percutie,…