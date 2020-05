Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a amenintat o farmacista din Timisoara, saptamana trecuta, pentru a-i da un medicament cu efecte halucinogene, care se elibereaza doar pe baza de reteta, a primit, luni seara, mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru talharie, potrivit Politiei Timis, potrivit Agerpres.In…

- Ziarul Unirea Barbat cautat pentru doua crime in Spania, capturat de mascați: Curtea de Apel Alba Iulia a emis mandat provizoriu de arestare preventiva Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei Orasului Uricani au depistat, vineri, in urma unei actiuni, un barbat de 39 de ani,…

- Un tanar a talharit o farmacista, furand bani și Regenon, un medicament care conține amfetamina, la Timișoara. El a sunat la 112 in noaptea de duminica spre luni și i-a chemat sa il ia de acasa. Talharia a fost surprinsa de camerele de supraveghere amplasate in farmacie și a durat aproximativ 4 minute.

- In cursul serii de joi, 21.05., polițiștii timișeni ai fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o farmacie de pe strada Gheorghe... The post Barbatul care a talharit o farmacista din Timișoara a fost prins. Chiar el a sunat la 112! (video) appeared first on Renasterea banateana…

- Tanarul care a talharit o farmacista, furand bani și Regenon, un medicament care conține amfetamina, la Timișoara, este in custodia poliției. El a sunat la 112 in noaptea de duminica spre luni și i-a chemat sa il ia de acasa.

- Aveam zeci de persoane fara adapost pe strazile din Timișoara, dar numarul celor care ajung in „adapostul” primariei este mult mai mic. Poliția Locala a numarat pana in 60 de oameni ai strazii, care vor fi cazați in sala de sport de la Liceul Auto.

- Tribunalul București a dat astazi decizia in cazul Mario Iorgulescu, dupa ce Parchetul a venit cu propunerea de arestare preventiva a fiului șefului LPF, acuzat de savarșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe Decizia de arestare in lipsa…

- Elena Udrea este de partea Sorinei Pintea, care a primit mandat de arestare pentru 30 de zile: ”Sper ca este nevinovata, ca este o inscenare. Imi doresc pentru ea pentru ca am apreciat-o ca ministru al Sanatatii”, a declarat Elena Udrea. Fostul ministru PSD Sorina Pintea, acuzata de luare de mita,…