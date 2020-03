Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 martie a.c., politiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat un control in Piata Volanta de pe strada Arieș din municipiul Timisoara, in vederea depistarii unei persoane ce desfașoara activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.…

