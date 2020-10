Stiri pe aceeasi tema

- In speranța ca va rezolva problema parteneriatului, ca iși va putea convinge partenerii de negociere, liderul PNL Timiș, Alin Nica, a semnat de unul singur parteneriatul cu cei de la USR PLUS. El spune ca ii așteapta și pe aceștia sa o faca, pana luni, menționand ca la negocierile propriu-zise Dominic…

- Primarul ales al Timisoarei, Domnic Fritz, le da liberalilor termen pâna luni sa se hotarasca daca vor alianța cu USR-PLUS pentru o majoritate în Consiliul Local și Consiliul Județean, prin semnarea unui parteneriat administrativ, el spunând ca în caz contrar va fi "nevoit"…

- Senatorul Alina Gorghiu este cap de lista la Senat pentru alegerile parlamentare care ar trebui sa aiba loc in decembrie. Președintele interimar al PNL Timiș susține ca ea are realizari și ca a fost susținuta de primarii liberali, pe care i-ar fi ajutat foarte mult in mandatul trecut.

- Liderul PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, a declarat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa, ca suspiciunile pe care le-a avut ca exista acest dans intre cei doi candidați, Dominic Fritz și Alin Nica, s-au adeverit. „Deci am avut un blat in Timiș intre PNL și USR pentru a-l inlocui pe Nicolae…

- PNL Timiș are ambiții foarte mari la alegerile parlamentare. Președintele interimar Alin Nica a declarat ca, ținand cont de votul politic de la scrutinul local, liberalii mizeaza pe obținerea a patru posturi de deputat și doua de senator. The post Ținta PNL Timiș la alegerile parlamentare appeared first…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a anunțat, vineri ca Biroul Permanent Județean al formațiunii politice a fost extins. Membrilor deja existenți li se vor adauga unii noi, in majoritate primari, care și-au dorit sa participe la luarea deciziilor in forul de conducere. Aceștia vor avea…

- Conducerea filialei județene a PNL Timiș a fost dizolvata de catre biroul de conducere național, la doua zile de la demisia lui Nicolae Robu din funcția de lider de filiala. Robu a pierdut alegerile la Timișoara la o diferența destul de mare fața de contracandidatul sau Dominic Fritz (USR-PLUS). In…

- Presedintele CJ Timis, Calin Dobra, a reactionat la acuzele contracandidatului sau liberal, Alin Nica, referitoare la agenda culturala. Dobra afirma ca aceasta agenda a fost votata si de consilierii judeteni PNL, de ea beneficiind si primarii liberali. Printre acestia, el il aminteste si pe… primarul…