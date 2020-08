TikTok depune plângere împotriva guvernului american TikTok a confirmat ca va depune luni o plângere împotriva guvernului american, ca raspuns la ordinul executiv al lui Donald Trump, care acuza compania ca spioneaza în numele Beijingului și vrea sa interzica orice tranzacție în viitorul apropiat a TikTok cu parteneri din Statele Unite, potrivit AFP.



"Nu suntem total de acord cu poziția administrației conform careia TikTok este o amenințare la adresa securitații naționale", justifica compania într-o postare pe blog.



"Cu acest ordin executiv care amenința sa ne interzica operațiunile americane…

Sursa articol: hotnews.ro

