TikTok face schimabri uriașe in randul tradițiilor și a obiceiurilor de nunta! Trendurile de pe platforma de straming devind normalitatea activitaților la marile evenimente din zilele noastre. La multe dintre nunțile din acest an, miresele au inlocuit rochiile elegante ale domnisoarelor de onoare cu tinute lejere, uneori chiar albe, in timp ce, in loc de buchetul de mireasa se arunca suveniruri in invitati. Ce alte schimbari sunt valabile in 2023.