TikTok a speriat Facebook-ul! Cum a câştigat aplicaţia chineză aproape 1 miliard de dolari TikTok castiga tot mai mult teren in lupta cu celelalte aplicatii de socializare. Platforma dezvoltata de chinezi a devenit prima si singura aplicatie care nu este detinuta de Facebook si are peste 3 miliarde de instalari. Cele doua versiuni de TikTok, pentru Android si iOS, au ajuns sa numere, impreuna, peste 3 miliarde de download-uri,

Sursa articol si foto: enational.ro

