TikTok a depașit Instagram in Romania la numarul de utilizatori. Asta spun datele prezentate de bloggerul Manafu, care e și consultant in social media. In decembrie anul trecut, TikTok avea in Romania 5.364.860 de utilizatori, in timp ce Instagram avea 5.053.000 de useri. Specialiștii cred ca TikTok va atinge miliardul de utilizatori anul asta.

