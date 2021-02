Stiri pe aceeasi tema

- Tiger Woods a fost internat marti, in urma unui accident rutier grav. „Vehiculul a suferit daune majore", transmit oficialii din Los Angeles. Nu este prima data cand Tiger Woods e implicat intr-un accident rutier.

- Tiger Woods a fost internat in spital, dupa un grav accident, produs ieri, in apropiere de Los Angeles. Jucatorul de golf s-a ales cu mai multe rani la picior si a fost supus unei interventii chirurgicale.

- Marele Tiger Woods se afla in stare grava la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina teribil. El a ajuns in sala de operații, avand mai multe rani la picior. Celebrul jucator de golf a fost scos din automobil cu ajutorul unui aparat de descarcerare. Totul s-a petrecut marți dimineața,…

- Tiger Woods (45 de ani), unul dintre cei mai mari jucatori de golf din istorie, a suferit un grav accident de circulație in apropiere de Los Angeles. Sportivul american se afla in spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Mark Steinberg, agentul lui Tiger Woods, a confirmat accidentul…

- Legenda golfului Tiger Woods a fost operat dupa ce a suferit multiple rani la picioare intr-un accident de mașina avut marți dimineața, in Los Angeles, scrie cnbc.com . Wood se afla singur in mașina care s-a rasturnat pe o șosea din sudul Californiei, dupa o coliziune cu un alt vehicul. Jucatorul de…

- Tiger Woods a ajuns la spital dupa ce a fost implicat, marți dimineața, intr-un accident de mașina in Los Angeles, transmite NBC News. Nu exista detalii despre ranirea acestuia, precum și circumstanțele in care a avut loc accidentul, potrivit GolfDigest.

- Celebrul jucator de golf Tiger Woods a suferit o intervenție chirurgicala la spate. Operația a fost una reușita, iar sportivul se va recupera complet in cateva luni. Tiger Woods, in varsta de 45 de ani, a fost supus unei microdiscectomii, o intervenție chirugicala care a constat in scoaterea unui…