Ţicu merge la „tineret” Portarul Szilard Gyenge (FK Csikszereda), fundașul Valentin Țicu (Petrolul) și mijlocașul Victor Dican (Universitatea Cluj) sunt cei trei jucatori de eșalon secund care intra in planurile lui Florin Bratu pentru partida cu Italia U21, din 16 noiembrie, de la Frosinone (Italia)! Valentin Țicu a fost utilizat in toate meciurile Petrolului din Liga 2, reușind sa iși ajute echipa și cu trei goluri, acesta primind și banderola de capitan al echipei ploieștene. Un alt ploieștean, legitimat la FCSB insa, Ianis Stoica, ramane și el in efectivul tricolor pentru acest joc, ca și la precedentele acțiuni.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

