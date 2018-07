Tichetele de vacanță lasă primăriile din Vaslui fără bani de salarii. Funcționarea instituțiilor, pusă sub semnul întrebării O parte din primariile din județul Vaslui au inceput sa ramana fara bani de salarii, iar funcționarea pentru ultima parte a acestui an este pusa sub semnul intrebarii din cauza unor cheltuieli neprevazute, cum ar fi proiectele de dezvoltare comunitara sau tichetele de vacanța. Conducerea Consiliului Județean, for caruia edilii au cerut ajutorul, considera ca acești primari nu și-au gestionat corespunzator bugetul. Noul mod de finanțare al unitaților administrativ-teritoriale a dat peste cap funcționarea unor primarii din județul Vaslui. Un exemplu in acest sens este comuna Balteni, al carei edil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile la bugetul de stat au crescut, fiind mai mari in primele sase luni ale acestui an cu 12 fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat, luni, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila, care prezinta bilantul la sase luni de guvernare, transmite Agerpres.ro. Total venituri bugetare:…

- “In urma implementarii proiectului se va realiza o refuncționalizare minimala, in sensul reorganizarii parțiale a spațiilor interioare in vederea asigurarii respectarii tuturor normelor in vigoare in ceea ce privește apararea impotriva incendiilor, precum și pentru amplasarea eventualelor spații tehnice…

- Perian Nicusor a accesat in 2007 un credit ipotecar in franci elvetieni. Problemele au aparut doar dupa un an cand rata creditului a inceput sa creasca. Nicusor Perian: „A fost in valoare de 105.000 franci, era echivalentul a 60.000 de euro la momentul respectiv. Prima oara cand am contractat creditul…

- In urma cu o saptamana, ornamentul unui imobil din municipiul Petroșani a fost pe punctul de a se prabuși pe trotuar. Autoritațile locale ar putea aplica sancțiuni proprietarilor care nu iși ingrijesc fațadele locuințelor. Exista insa o problema: cea a resurselor financiare. Pentru a putea aplica…

- Noile vouchere de vacanța pentru bugetari deja au fost printate și, in cel mai scurt timp, vor fi distribuite catre anagajații de la stat. Și chiar daca se vor face fraude cu ele, ministrul este mulțumit de acest lucru „pentru ca banii vor ajunge tot la stat”, a anunțat ministrul Turismului, Bogdan…

- Dupa cativa ani in care voucherele de vacanta pentru bugetari au fost doar simple promisiuni electorale, in aceasta vara tichetele devin realitate. Primii beneficiari ai voucherelor de vacanta sunt dascalii si pesonalul auxiliar din scoli care pana vineri, 4 mai, trebuie sa decida daca vor sau nu sa…

- Consiliul Judetean Vaslui a votat astazi, 26 aprilie, revenirea in functia de director general al Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a lui Ionel Stefanica Armeanu, cel care s-a imbolnavit subit dupa un control al Curtii de Conturi in urma caruia au fost evidentiate…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat speranta joi ca dupa vacanta de 1 mai reprezentantii Guvernului si ai Bancii Nationale se vor intalni si vor clarifica problemele, seful statului punctand ca nu este deloc normal sa existe abordari "contondente" intre aceste institutii.