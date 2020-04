Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac, 80 de ani, se implica in sprijinirea a numeroase familii nevoiașe din Madrid, Spania, afectate de pandemia de coronavirus.Conform soy-de.com, fundația care poarta numele miliardarului roman va dona 520 de coșuri cu hrana pentru locuitorii care se confrunta cu probele financiare din cartierul…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Raciu au initiat o activitate umanitara si au ajutat cu alimente si dulciuri 33 de copii din Casele de Tip Familial din localitatile Sincai si Raciu si patru familii nevoiase, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. "Politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Raciu…

- Suspendarea cursurilor i-a lasat pe elevii din mediile vulnerabille in afara procesului de educatie. Ei nu au acces la invatarea online, intrucat nu dispun de tehnologie, si, de multe ori, nu au asigurate nici macar alimentele de baza.

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Dolj au donat, inainte de Paști, alimente și imbracaminte unor familii nevoiașe. Este vorba de trei familii din Craiova, Segarcea și Șimnicu de Sus. ”Faptele bune se fac oricand este nevoie, iar sarbatorile crestine au darul special de a apropia oamenii…

- Primaria Slatina anunta ca va oferi, pe toata perioada starii de urgenta, cate cinci masti de protectie si cinci perechi de manusi, saptamanal, fiecarei familii din oras. De asemenea, vor fi oferite tichete sociale mai multor categorii de persoane

- Comisia pentru situații excepționale a municipiului Chișinau s-a intrunit, astazi, in ședința, pentru a lua mai multe decizii legate de activitatea locuitorilor capitalei, dar și a suburbiilor, precum și vizavi de alte aspecte importante, in urma dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a RM…

- La sfarsitul saptamanii trecute, vineri, elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Bals“ din Adjud au donat sange pentru a ajuta trei familii nevoiase din zonele limitrofe ale orasului in care invata. Din cauza faptului ca doar 18 din cei 30 de elevi prezenti in acea dimineata la spital…

- Elevii din Bucsani au fost, astazi, comercianti intr-un targ de martisoare organizat in curtea bisericii din localitate in cadrul unui Post-ul Targ de martisoare la Bucsani! Creatiile copiilor vor ajuta trei familii nevoiase apare prima data in Gazeta Dambovitei .