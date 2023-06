Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele probei scrise la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, in data de 22 mai a.c., pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de asistent medical arata ca la doua dintre secții, Medicina Interna și Boli infecțioase, nici un ...

- Operațiile de cataracta vor fi reluate, de luna viitoare, la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Medicul-șef al secției Oftalmologie din spital, dr. Razvan Dumitrescu, a declarat ca acest tip de intervenții a fost sistat in luna februarie a acestui an, ...

- Un angajat al Spitalului de Urgența din Piatra Neamț, care a facut un accident vascular cerebral ischemic acut in timpul orelor de serviciu, a fost transferat cu ambulanța in data de 17 mai a.c., la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru tratament de ...

- Un caz complex al unei paciente cu probleme la nivelul unor vase de sange a fost rezolvat cu succes la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava.Conform unui comunicat al Laboratorului de Radiologie Intervenționala a spitalului, pacienta in varsta de 74 de ani, in ...

- Prefectul județului Neamț Adrian Nița a anunțat astazi, 14 mai, primele masuri dupa poluarea produsa in noaptea precedenta pe raul Bistrița (amanunte aici ). „In aceasta dimineața am convocat o ședința de urgența a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența dupa ce am primit și rezultatul analizelor…

- Peste 80 de asistenți și asistente medicale s-au inscris la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru completarea a 14 posturi vacante in secții și cabinete din ambulatoriul de specialitate al acestei unitați medicale. Dintre cei 82 de ...

- Doi copii de 6, respectiv 8 ani au ajuns la spital cu fracturi la picioare, dupa ce s-au jucat in leaganul destinat persoanelor cu dizabilitati aflat in parcul "Regele Mihai I" din municipiul Bistrita, potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), Camelia Strungari.Ambele…

- Activitatea de radiologie intervenționala la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava implinește in acest an 10 ani de existența. Inca din primii ani, doctorul Mihai Crețeanu și echipa sa au facut impreuna cu doctori din țara și strainatate primele proceduri complexe ...