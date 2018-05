Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Useriu, maratonistul bistritean care a castigat pentru a treia oara consecutiv cel mai greu maraton de pe planeta, Artic Ultra 6633, a luat, marti, startul intr-o alta cursa extrema, considerata una dintre cele mai grele din lume, Ultramaratonul Everestului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cozonaci, placinte, sarmale, dar și multe alte bucate au putut fi gasite la un targ caritabil, organizat de Femeile Democrate din Chișinau. Evenimentul s-a desfașurat la Teatru Național de Opera și Balet "Maria Bieșu".

- Fotbaliștii din Serie A s-au vopsit pe fața. Au facut-o pentru o cauza nobila. Vezi galeria foto + 10 + 10 Runda cu numarul 34 din Italia, aflat in derulare , s-a confundat cu o acțiune in care jucatorii s-au solidarizat cu o inițiativa caritabila. Asociația We World Onlus a cautat sa sensibilizeze…

- Realizarea acestui proiect a pornit de la gandurile exprimate de activistul american Dr. Martin Luther King, Jr.: "Intrebarea cea mai urgenta și insistenta a vieții este: ce faci pentru ceilalți?". Creat in memoria sa "4/4 pentru prieteni" iși propune sa celebreze la nivel național valorile voluntariatului…

- Fotbalistul Adrian Ovlien a murit la doar 20 de ani! Cauza morții e ciudata. Adrian Lillebekk Ovlien (nascut pe 3 august 1997) a murit ieri in condiții cel puțin suspecte. Primul semn de intrebare este ca un fotbalist a murit in Norvegia, o țara dezvoltata, unde sistemul medical este foarte bine pus…

- Tibi Useriu conduce detașat cursa 6633 Artic Ultra cu doar 150 de kilometric ramați de parcurs pana la linia de sosire, avansul sau fața de primul urmaritor fiind de aproape o zi. Irlandezul Patrick O’Toole, care era in spatele lui Tibi Ușeriu a fost retras din concurs de organizatori din cauza degeraturilor,…