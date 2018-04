Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Tibi Ușeriu nu participa la ceremonia prin care va fi declarat cetațean de onoare al Capitalei. Primaria Capitalei a anunuțat saptamana trecuta ca urmeaza sa-i ofere titlul ultramaratonistului care reprezinta „un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES a lansat, joi, 22 februarie 2018, documentarul video „Marea Unire - Romania, la 100 de ani”, special conceput pentru sarbatorirea Centenarului.La evenimentul desfașurat la CinemaPRO au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, Alteța…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost proiectat joi, in premiera, in prezenta Custodelui Coroanei, Margareta, si a principesei Maria, evenimentul avand loc la CinemaPro din Capitala. Directorul general AGERPRES, Alexandru Giboi, a declarat, inainte de proiectie,…

- Tamar Samash a subliniat ca in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire, Israelul sarbatoreste sapte decenii de la formarea sa ca stat si tot atatea de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua. „Sarbatorim 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Israel…

- Tamar Samash a subliniat ca in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire, Israelul sarbatoreste sapte decenii de la formarea sa ca stat si tot atatea de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua. „Sarbatorim 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Israel…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu considera ca la Bucuresti trebuie instituit un minister al Reintegrarii tarii, menit sa promoveze ideea Unirii cu Republica Moldova. Un alt proiect pe care il propune ex-presedintele roman in anul Centenarului tine de anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov.

- Biroul Prezidiului Academiei Romane a transmis joi o scrisoare in care face mai multe precizari cu privire la Marea Unire si la Centenar si in care face apel la clasa politica din Romania "sa fie la inaltimea misiunii sale”, mai ales in acest an.Academia Romana spune ca Centenarul "nu este…