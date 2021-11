Ți-ai cumpărat mașină cu volan pe dreapta? La anul trebuie să-ți iei altă mașină! Mai mulți bistrițeni care și-au cumparat anul acesta mașini cu volan pe dreapta vor fi nevoiți sa-și cumpere alte mașini. Din 2022, acestea vor fi interzise pe șoselele din Romania. Proiectul se afla spre aprobare la Senat. Inca din 2016, de cand s-a vorbit de Brexit, s-a vorbit și despre scoaterea din circulație a mașinilor cu volan pe dreapta. Numarul tot mai mare al accidentelor rutiere in care au fost implicate astfel de mașini a accentuat acest demers. In perioada 2006-2019 au fost introduse in Romania aproximativ 62.400 de vehicule care au fost anterior inmatriculate in UK. La inceputul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

