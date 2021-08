Thousands of participants at Bucharest Pride, no major incidents

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 2.500 de oameni au participat sambata la „Marșul Normalitații” și „Bucharest Pride”. Primii au pledat pentru familia tradiționala, iar comunitatea LGBT pentru mai multe drepturi. Purtarea maștii a fost obligatorie, insa nu toata lumea a respectat aceasta regula. Pentru ca a fost depașit numarul…

- Directoarea executiva a asociatiei ACCEPT, Teodora Ion-Rotaru, a transmis ca a incalcat cu buna stiinta limita de doar 500 de participanti, aprobata de Primaria Municipiului București, la marșul Bucharest Pride, pe Calea Victoriei, și a anunțat ca va contesta in instanța amenda de 7.000 primita de la…

- The Romanian servicemen have carried out, in the last three days, nine forest fire-fighting missions that affected North Macedonia, with a Romanian Air Force's C-27J Spartan military transport aircraft, agerpres reports. "The C-27 J Spartan aircraft is accompanied in North Macedonia by a C-130 Hercules…

- A Romanian Air Force C-27 J Spartan aircraft conducted on Saturday two missions in a region severely affected by wildfires in North Macedonia, located 100 km east of the capital Skopje, dropping 10,000 liters of water on the flames, the Department for Emergency Situations (DSU) wrote on Facebook.…

- The Bucharest PRIDE march takes place "traditionally" on a Saturday, and this year it will take place on August 14, despite the administrative refusal of the Bucharest City Hall (PMB), stated, on Friday, Florin Buhuceanu, member of the ACCEPT association, the event's organizer. "For a start,…

- Rafinaria Petromidia a fost amendata cu 50.000 de lei in urma incendiului in care au murit doua persoane. Garda de Mediu l-a calificat drept “accident major”. „In data de 2 iulie, pe platforma Petromidia – Uzina Rafinarie s-a produs un accident la una dintre instalatii, constand intr-un incendiu, generat…

- Situație incredibila in Constanța, unde o cladire istorica risca sa fie invaluita de ape cu reziduuri provenite din sistemul de canalizare. Asociația Baricada Verde a postat pe Facebook un videoclip in care surprinde apa care inunda faleza, in apropierea Cazinoului. Mirosul de excremente a șocat cetațenii.…

- Iasi becomes this week the capital of Romanian fashion and creative industry, on the occasion of the Romanian Creative Week (RCW) festival, this being the first big event with an audience organized in Romania in 2021. RCW is organized by the Federation of Employers in Creative Industries (FEPIC)…