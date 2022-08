In perioada 24.08,2022, ora 06.00 — 26.08.2022 ,ora 05.00 Thermoenergy Group S.A Bacau va sista furnizarea agentului termic, pentru prepararea apei calde de consum, pentru a efectua lucrarile de mentenata planificata in SACET. Aceasta oprire va afecta consumatorii arondati urmatoarelor puncte si module termice, dupa cum urmeaza : PT 15, PT 14, PT 17, PT […] Articolul Thermoenergy sisteaza furnizarea apei calde consumatorilor racordați la SACET apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .