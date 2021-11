Stiri pe aceeasi tema

- FinComBank, in premiera pe piața autohtona, a lansat un nou produs, destinat celor care au pofta de cumparaturi la cel mai bun preț - Cardul de credit OPTI Platinum, cu perioada de grație pana la 90 de zile! Este primul card din Moldova, care permite utilizarea resurselor creditare absolut gratuit,…

- Intr-un moment in care au ajuns sa rupa toate topurile muzicale din USA, sunt pe coperta Vanity Fair Italia, și au vandut un intreg turneu internațional in doua ore, cei patru componenți ai trupei Maneskin și-au facut timp și au inregistrat un nou single. MAMMAMIA (fara sa aiba vreo legatura cu piesa…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a demarat Campania de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon in urma procesului de fermentare a vinului. Activitatea a inceput in localitatea Gornoe, raionul Strașeni și urmeaza a fi desfașurata pe tot teritoriul țarii. In acest sens angajații…

- Campania de Black Friday reprezinta (sau ar trebui sa reprezinte) perioada cu cele mai mari reduceri din an pentru companiile din intreaga lume, deci, implicit, și pentru cele din Romania. Pentru ca nu mai este mult pana la startul campaniei din acest an, companiile se pregatesc deja intens pentru…

- Beneficiarii de ajutor social vor primi indemnizație timp de inca 6 luni, din momentul angajarii, daca se angajeaza pentru o perioada de cel puțin 24 luni, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența intocmit de Ministerrul Muncii. Ministerul Muncii a anunțat ca a elaborat un proiect de ordonanța…

- Chiar cu o zi inainte de a atinge 3M followers pe TikTok, Andreea Bostanica a lansat videoclipul piesei “Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, devenind viral pe TikTok. Pe sunetul piesei s-au creat mii de tiktok-uri iar…

- Fiecare om iși dorește sa primeasca tot felul de cadouri de ziua lui. Se pare ca Andra prefera sa daruiasca și a aratat asta ieri, pe 23 August, oferind piesa „Timpul” fanilor sai. Pentru videoclip i s-au alaturat și vloggerii Bibi și Antonio Pican, iar rezultatul final este unul fresh de care nici…