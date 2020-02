Theodor Marcu, puştiul de 6 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Face calcul japonez mental Desi are doar 6 ani, Theodor iubește numerele inca de cand era și mai mic decat atat. "Theodor a fost ghidus de cand era mic. Stia deja alfabetul la un 1 si 8 luni. Are o curiozizate debordanta. Citeste cursiv de la patru ani. De la cinci ani in limba franceza", a spus mama baietelului. De un an, Theodor urmeaza cursurile Centrului de Soroban și Aritmetica mentala NOMIN JYUKU din București. A dat patru examene deja și le-a luat pe toate, potrivit Pro TV. Mama este cercetator, iar tatal este profesor universitar si preda tehnologie chimica. Theodor vrea, insa, sa fie „geniul tuturor lucrurilor”.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

