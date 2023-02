Stiri pe aceeasi tema

- Thepdor are doar 18 ani, iar piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte valida” pentru toata lumea. In ciuda varstei, Theodor Andrei are peste…

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- Intr-o veritabila sarbatoare a muzicii, 12 finaliști vor lupta pentru a reprezenta Romania la Liverpool, la Eurovision Song Contest 2023! Prezentatorii Selecției Nationale sunt Ilinca Bacila și Laurentiu Niculescu.

- Finala Selectiei Nationale Eurovision 2023 este tot mai aproape! Mai sunt doar 4 zile pana la desemnarea piesei castigatoare, care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool.