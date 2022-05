Stiri pe aceeasi tema

- Testele de inteligența au capatat o popularitate incredibila in mediul online, in ultimele luni de zile. Fie ca vorbim despre probleme de logica, teste IQ sau fotografii menite sa pacaleasca ochiul uman, internauții se intrec in a gasi raspunsul corect in cel mai scurt timp. Cum se rezolva testul bulinelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost tinta unui tir cu rosii cherry – fara sa fe atins – in timp ce discuta, miercuri, cu persoane venite sa-l primeasca la Cergy, in Val-d’Oise, unde efectueaza prima vizita dupa ce a fost reales, relateaza BFMTV, citat de news.ro. Serviciul de protectie al lui…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au o relație deschis. Soția prezentatorului TV este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar de aceasta data a postat o fotografie intr-o rochie care i-a scos in evidența formele provocatoare. Iata ce…

- O aplicație care permitea caricaturizarea pozelor personale, acceptata de Google in magazinul oficial pentru Android, a furat datele de logare pe Facebook a peste 100.000 de utilizatori inainte de a fi descoperita si eliminata. Aplicația permitea editarea ca și caricatura a pozelor personale, dar funcționalitatea…

- Daniela a ajuns sa fie harțuita de un medic fals in mediul online, dupa ce a facut greșeala de a-i raspunde la mesaje și apeluri video. Femeia nu și-a dat seama ce intenții are barbatul și a ajuns sa intre in vorba cu el, crezand ca acesta o s-a ajute din punct de vedere medical. In scurt timp, și-a…

- Vicepresedintele SUA Kamala Harris a declarat vineri, in conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis, ca mulțumește poporului roman pentru curaj si pentru generozitatea fata de refugiatii ucraineni. „SUA sunt angajate in prietenia cu Romania. Evaluam situația…

- Daria Radionova a postat recent, pe contul ei personal de Instagram, o fotografie in care se vede cu ochiul liber ca este ținta hackerilor din mediul online. Speriata ca ar putea ramane fara conturile de socializare, fosta iubita a lui Alex Bodi a tras un semnal de alarma și și-a rugat fanii sa-i ofere…

- Gina Pistol a facut recent o postare prin care și-a ingrijorat fanii de care se bucura in mediul online. Cu ce probleme se confrunta indragita prezentatoare TV in aceste momente, dar și marturisirile pe care le-a facut chiar in fața comunitații de pe Instagram!