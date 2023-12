Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan e protagonista videoclipului de la melodia „Soarele meu”, a lui Theo Rose. Anamaria apare la volanul unui dric in videoclipul melodiei oficiale a filmului Miami Bici 2. Imbracata in haine de inmormantare, ea duce la cimitir un sicriu in care, dupa cum spune titlul melodiei, teoretic,…

- Theo Rose adauga o noua piesa in soundtrack-ul Miami Bici 2. ,,Soarele meu” te trimite de la primul play, datorita muzicii și a versurilor, intr-o poveste emoționala, cu un contrast puternic intre lumina și intuneric, despre o iubire pierduta și transformata intr-un amalgam de sentimente. Piesa a fost…

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…

Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe" fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au…

- Legendara trupa Taxi, cunoscuta pentru piesele captivante, și-a unit forțele cu Theo Rose, una dintre cele mai apreciate artiste pop din Romania, pentru a aduce in fața publicului un single cu o poveste aparte: „Graffiti”. Aceasta colaborare unica promite sa ofere un sound fresh, original și sa devina…

- Dupa ce au dat hitul verii prin piesa “Prietena ta”, Șatra B.E.N.Z. alaturi de alex lanseaza videoclipul piesei START, imortalizand energia concertelor Șatra intr-un videoclip filmat de-a lungul tuturor festivalurilor din aceasta vara. Parte din albumul 8 CULCAT, START este piesa de mosh-pit de pe acest…

- Delia revine cu o noua piesa care se numește ”Miami”, prima colaborare cu Johny Romano, care va fi inclusa pe coloana sonora a ”Miami Bici 2”. ”Miami” a fost compusa de Delia și Alex Cotoi, versuri Delia și Johny Romano, producție Alex Cotoi. Videoclipul oficial de la ”Miami” a fost regizat și filmat…