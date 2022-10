Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose face noi declarații despre relația cu Anghel Damian, dupa ce Lia Bugnar a aparut in emisiunea online „Intrebarea mesei rotunde” și a dezvaluit ca pastreaza legatura cu fostul iubit.De puțin timp, Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu. Regizorul a fost timp de 9 ani intr-o relație cu…

- De cand s-a desparțit de Alex Leonte și a confirmat relația cu regizorul Anghel Damian, Theo Rose a revenit in centrul atenției presei de scandal din Romania. Artista face echipa cu Smiley in noul sezon Vocea Romaniei ce va debuta, in curand, la PRO TV. De ce a primit Gina Pistol sfatul de a se […]…

- Alex Leonte a fost parasit de Theo Rose, dupa 5 ani de relație. Cantareața s-a indragostit de Anghel Damian, fostul iubit al actriței Lia Bugnar, chiar pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. Fostul iubit al artistei este nepotul lui Marin Barbu. Acesta a fost surprins de paparazzii de la...…

- Theo Rose și Alex Leonte au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa cinci ani in care au fost impreuna și s-au iubit, iar vestea ca ei s-au desparțit a șocat intreaga lume. La doar trei saptamani de la desparțire, celebra artista și-a gasit liniștea și fericirea in brațele noului ei iubit, Anghel…

- Vestea ca Theo Rose s-a desparțit de Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, i-a luat prin surprindere pe toți fanii artistei. Jurata de la Vocea Romaniei a confirmat relația cu regizorul Anghel Damian, dupa ce fotoreporterii i-au surprins pe cei doi indragostiți sarutandu-se in plina strada. Ce gest a…

- Theo Rose s-a trezit in mijlocul unei povești cu iz de amantlac, dupa ce a fost surprinsa in ipostaze tandre alaturi de un alt barbat, nimeni altul decat fostul partener al Liei Bugnar. Artista a dar astfel naștere speculațiilor legate de desparțirea de nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte. Nu... The…

- Theo Rose s-a desparțit de fostul ei partener de viața, totodata nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte. Cantareața este deja intr-o relație cu un alt barbat, Anghel Damian, iar cei doi formeaza acum unul dintre cele mai neașteptate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Iata cu ce se ocupa Anghel Damian!

- Toata lumea a ramas șocata sa afle ca Theo Rose și Alex Leonte s-au desparțit, aste pentru ca totul parea sa mearga foarte bine intre ei. Cum a reacționat nepotul lui Nea Marin, dupa ce vedeta a fost surprinsa alaturi de noul ei iubit.