The Washington Post: Carnagiul din Siria se apropie de un apogeu cumplit Guvernele occidentale au fost epuizate de razboiul civil aparent fara sfârsit din Siria. Multe sunt distrase de conflicte învrajbitoare din politica interna. Rezultatul este o reactie tragic de tacuta, în vreme ce razboiul sirian se apropie de un apogeu cumplit în provincia nordica Idlib, noteaza un editorial al The Washington Post, potrivit Rador.



Conform ONU, aproximativ 900.000 de oameni au fugit începând din decembrie din calea unei noi ofensive a fortelor regimului lui Bashar al-Assad si a aliatilor lui rusi si iranieni. Printre ei se estimeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina „atrocitatile” comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba, dupa cum informeaza AFP, preluata de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a inasprit miercuri si mai mult tonul impotriva Siriei, amenintand ca armata turca va ataca - inclusiv aerian - forte guvernamentale siriene, oriunde s-ar afla, in cazul in care este ucis din nou vreun militar turc in provincia siriana Idleb, relateaza Reuters,…

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a somat miercuri regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad sa-si retraga trupele de langa posturile de observatie construite de Turcia in nord-vestul Siriei, amenintand ca in caz contrar va recurge la forta, informeaza AFP. "Doua dintre cele 12…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus. Totodata, potrivit ministerului…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus, potrivit Agerpres. Totodata, potrivit…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…