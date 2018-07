Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea intalnire a președinților provoaca temeri in Marea Britanie. Potrivit publicatiei "The Times", care citeaza o sursa din Cabinetul britanic de ministri, Londra se teme ca liderul SUA va ajunge la un „acord de pace“ cu omologul sau rus și, prin urmare, va slabi Alianța Nord-Atlantica, potrivit…

- Uniunea Europeana s-a angajat sa deschida un proces oficial de aderare a Albaniei și a fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, dar acest lucru nu se va intampla inaintea alegerilor europene din mai, 2019. Și nu inainte ca cele doua țari sa fi inregistrat progrese in lupta lor impotriva criminalitații…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a estimat luni, la Buenos Aires, ca doar sprijinul politic al Uniunii Europene nu este suficient pentru a salva acordul international privind programul nuclear al Teheranului, transmite DPA. Aflat in capitala argentiniana pentru a participa la reuniunea…

- Washingtonul a promis sa ”lucreze dur cu europenii” pentru a ajunge la un nou acord in vederea contracararii ”comportamentului nefast” al Teheranului, iar Donald Trump si-a justificat din nou retragerea Statelor Unite afirmand ca acest lucru a permis contracararea ambitiilor regionale iraniene, relateaza…

- Europenii declara ca vor face tot posibilul pentru „a salva“ sau pentru a mentine acordul cu Iranul, avand de partea lor si sprijinul Rusiei si al Chinei. Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat ca presedintele SUA, Donald Trump, trebuie sa-si asume responsabilitatea gasirii unei solutii…

- Benjamin Netanyahu încearca sa-l convinga pe Donald Trump sa rupa acordul cu Iranul, însa el nu a prezentat nici o dovada cum ca Iranul ar fi violat acordul, scrie The Economist, citat de Rador.

- Iranul a avertizat ca este gata "sa-si reia in ritm sustinut" programul vizand productia armamentului nuclear in cazul in care presedintele Trump retrage Statele Unite din acordul care a dus la stoparea programului in 2015. Declaratia pare sa fie calculata pentru a complica pregatirile dlui Trump in…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) mai au de muncit la aproximativ 25% din acordul la care lucreaza in vederea Brexitului, a declarat vineri negociatorul sef mandatat de europeni Michel Barnier, scrie Reuters.