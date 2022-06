Stiri pe aceeasi tema

- Romania are de facut reforme in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar acestea nu se amana, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern. „Trebuie sa intelegem un lucru: noi avem o reforma de facut in PNRR. Aceasta este singura referire…

- Dezavuarea lui Macron si a politicii sale este fara echivoc. Partidul presedintelui LREM (La Republique En Marche) a fost din capul locului o constructie artificiala, o fictiune. LREM a canibalizat cele doua mari partide traditionale de la dreapta si de la stanga (...). Reformele pe care le promitea…

- In Romania, proiectul de lege inițiat de Guvern pentru transpunerea Directivei a trecut de votul Senatului in aprilie, indreptandu-se spre votul Camerei Deputaților.Av. Razvan Vladulescu: „Demersul reprezinta inca o dovada a intenției de integrare europeana totala a Romaniei, indeosebi in ceea ce privește…

- Comitetul pentru Piata Interna din Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind o viitoare reglementare din cadrul DMA (Digital Markets Act), care va obliga asa-zisii gatekeepers sa-si deschida ecosistemul pentru terti. Cu 43 de voturi pentru, unul impotriva si o abtinere Comitetul pentru…

- Lionel Messi este cel mai bine platit sportiv din lume in anul 2022. Legendarul argentinian a avut parte de un prim sezon dificil la Paris Saint-Germain, dupa plecarea sa șocanta de la Barcelona, noteaza The Sun. Dar a continuat sa incaseze bani de la noul sau club și de la diverși sponsori. Iar acest…

- Platforma YouTube ar putea sa fie interzisa in Rusia timp de 10 ani pentru ca serviciile rusești sa ii ia locul. O astfel de inițiativa a fost facuta de deputatul Dumei de Stat din regiunea Crimeea Alexei Cerniak, potrivit publicației rusești URA News . „Intenționez sa propun conducerii Dumei de Stat…

- Google anunta ca a inchis canalul oficial al camerei inferioare a Parlamentului de Moscova, Duma de Stat. Motivul invocat este violarea conditiilor de utilizare ale serviciului. Oficialii companiei au adaugat ca decizia este in linie cu sanctiunile impuse Rusiei de tarile vestice, dupa invadarea Ucrainei.…