Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry nu va fi binevenit la incoronarea tatalui sau, regele Charles, din cauza criticilor aduse familiei regale britanice in noua sa carte Spare, lansata oficial marți, 10 ianuarie. Membrii seniori ai familiei regale ar fi refuzat sa petreaca timp cu el la evenimentul istoric, a raportat The…

- Printul Harry si-a aparat intr-un interviu de televiziune difuzat duminica volumul sau de memorii, pe care il considera „necesar” si care ameninta sa dezbine si mai mult familia regala din Marea Britanie cu patru luni inaintea ceremoniei de incoronare a regelui Charles al III-lea, scrie AFP.

- Prințul Harry al Marii Britanii susține ca a facut public scandalul sau cu familia regala britanica și ca „a infruntat” presa pentru a „ajuta monarhia” și pentru a provoca schimbari in media, ceva ce tatal sau, regele Charles a spus ca este „o misiune sinucigașa”, relateaza Reuters.

- Autobiografia prințului Harry ar putea sa fie inceputul sfarșitului pentru familia regala britanica. Eșecul acestui proiect este absolut catastrofal pentru familia regala, adauga biograful oficial al regelui Charles.

- Experții considera ca documentarul prințului Harry și a lui Meghan de pe Netflix a lasat o prapastie iremediabila intre Harry și cei mai apropiați membri ai familiei sale, Regele Charles și Prințul William.

- Primele bancnote cu chipul regelui Charles al III-lea, care a preluat tronul dupa moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, pe 8 septembrie, au fost dezvaluite marti de Banca Angliei. Noile bancnote vor intra in circulatie la jumatatea anului 2024 in Regatul Unit și vor circula in paralel cu cele…

- Printul Harry si sotia lui Meghan ataca familia regala in ultima parte a docu-seriei difuzata pe Netflix. Dupa primele episoade, presa britanica i-a acuzat de "indecenta" si de "atac la mostenirea reginei", in special prin criticarea Commonwealth-ului, de care

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, acuza familia regala britanica ca a "mintit pentru a-l proteja" pe printul William, mostenitorul tronului britanic, intr-un trailer pentru ultimele episoade din serialul documentar dedicat lor de pe Netflix, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…