Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider fondator al grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a fost inmormantat intr-un „cadru restrans” la un cimitir de langa Sankt Petersburg, a precizat marți, intr-un comunicat de presa, compania Concord Management, deținuta de Prigojin, informeaza CNN.

- Autoritatile din Sankt Petersburg au intarit, marti, masurile de securitate la cimitirul Serafimovskoe, unde ar putea fi inmormantat seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, mort in catastrofa aeriana din 23 august. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat ca Vladimir Putin…

- Circul de pe lume la inmormantarea lui Prigojin: detectoare de metale instalate la presupusul cimitir unde ar urma sa fie ingropat!La cimitirul din Sankt Petersburg, unde se afla mormintele parinților lui Putin, au fost instalate detectoare de metale. Exista zvonuri ca aici ar putea sa fie inmormantat…

- Kremlinul a declarat vineri, 25 august, ca este „imposibil” de știut daca Vladimir Putin va participa la inmormantarea lui Evgheni Prigojin, fostul șef al mercenarilor Wagner și cel care pana in urma cu doar cateva luni era poreclit „bucatarul lui Putin”, relateaza Reuters și Hotnews . „Daca ați ascultat…

- Vineri, Rusia l-a criticat pe presedintele american Joe Biden dupa ce acesta a declarat ca nu este surprins ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin a fost ucis in prabusirea unui avion , avertizand de asemenea ca nu este potrivit pentru Washington sa faca astfel de remarci. Miercuri, 23 august,…

- Uniunea Europeana a spus ca este „greu de verificat” informația conform careia șeful Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi fost ucis intr-un accident de avion miercuri seara, relateaza CNN și Hotnews . „Am vazut știrea despre prabușirea avionului in care se presupune ca a murit Evgheni Prigojin, șeful grupului…

- Aleksandr Lukașenko a ajuns la Sankt Petersburg, unde va avea duminica intrevederi cu președintele Putin, informeaza Rador.Este prima lor intrevedere de cand Lukașenko a contribuit la incetarea revoltei de luna trecuta a gruparii de mercenari ruși Wagner și a primit in țara o parte dintre mercenari…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic noteaza Times . The Times considera ca este important pentru Putin, in calitate de conducator autoritar, sa salveze aparențele in ochii…