- The Motans s-a reintors. De aceasta data, trupa a lansat piesa Spirit Ateist, ultima de pe cel de-al doilea album al trupei, insoțita și de un videoclip cu versurile piesei - „Eu nu cred in imposibil, eu insist, La acest capitol am un spirit ateist”.

- INNA iși surprinde fanii cu o noua piesa care se numește “Nobody”, cu sound dance, edm, cu multa energie Piesa a fost compusa de INNA, Laura White, Ki Fitzgerald, Fridolin Walcher și produsa de Fridolin Walcher, același producator al pieselor “Not My Baby” și “Sober”. Lyric video-ul de la “Nobody” a…

- “Femeia de ghinda” este o piesa de dragoste despre o femeie pe care ai cunoscut-o doar in vis…sau in carți” – Domnul Dani “Am vrut sa fac un material usor diferit de ceea ce fac in mod obisnuit cu trupa Dl Goe. Sa experimentez cu anumite genuri muzicale. Cat despre temele abordate….ele reprezinta atat…

- Jurjak lanseaza piesa “Jocuri de noroc”, in stilu-i characteristic, cu nuante de blues si jazz, in care mesajul este cat se poate de clar: norocul ti-l poti face singur sau, pur si simplu, da peste tine. Indiferent de “impact, rezultatul este acelasi si anume, fericirea in stare pura, daca stii cum…

- “Piesa a fost creionata in perioada de izolare, iar sentimentul de libertate a fost mai apasator ca niciodata”, declara NICO despre cel mai nou single, de astazi disponibil pe YouTube si platformele digitale. Pe langa framantarile interioare pe care multi dintre noi le-am avut in perioada de izolare…

- The Motans și Alina Eremia iși incanta fanii cu o colaborare mult așteptata și lanseaza Din trecut, o piesa cu un vibe de vara, plina de nostalgie, dar care te indeamna la dans. Impreuna cu Alex Cotoi și Marco & Seba, artiștii au scris și au compus melodia, iar rezultatul este unul de care toți s-au…

- Dupa „Inima de fier”, un single cu un mesaj puternic adresat oamenilor care trec sau au trecut prin incercari ale vieții, Andreea Balan lanseaza „Am crezut in basme”, o piesa ce dezvaluie etapele emoționale prin care un om trece atunci cand suferința, neinvitata, iși face loc in viața sa. Indiferent…

- Dupa o scurta pauza din lumina reflectoarelor, Corina Bud lanseaza primul single “SUPERSTAR” prin propria ei casa de discuri, in colaborare cu artista și executivul, Geneva (sau JJ). Artistele deja au o istorie impreuna, caci au lucrat la hit-ul internațional “No Sleepin”, insa de data asta colaborarea…