- The Motans revine cu o noua piesa care se numește ”Cel din Oglinda” cu videoclip oficial, o piesa manifest despre viața artistului și modul in care alege sa traiasca fiecare zi. ”Cel din Oglinda” a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans) iar de productie si partea muzicala s-au ocupat Sebastian Barac,…

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește “Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru “Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa “Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…