- Romania se afla pe locul șapte in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de farmacii, cu peste 8.000 de unitați. Dar, daca raportam numarul de farmacii la 1 milion de locuitori, Romania urca pe locul patru in clasament, fiind devansata doar de Grecia, Bulgaria și Spania. Pentru a deschide o farmacie,…

- Cecilia Sopena, o profesoara cunoscuta pentru promovarea ciclismului pe rețelele de socializare din Spania, strange bani frumoși din noul cont pe care l-a deschis pe OnlyFans. Cecilia Sopena, ciclista cu peste 137.000 de urmaritori pe Instagram și peste 390.000 pe Youtube, a trecut și la un conținut…

- Sosul Habanero este un sos picant. Este numit dupa ardeii iuți habanero, care sunt printre cei mai picanți ardei. Totuși, ei au o aroma deosebita, iar acest sos poate fi consumat pe fripturi, cartofi prajiți, burgeri, hot dog și multe altele. Cuprins: Totul despre ardeii habanero Nu se folosește doar…

- "Este o zi istorica pentru progresele feministe", a declarat pe Twitter ministrul spaniol pentru Egalitate, Irene Montero, membra a partidului stangii radicale Podemos, aliat al socialistilor in cadrul executivului.Adoptat cu 185 de voturi "pentru", 154 de voturi "impotriva" si 3 abtineri, acest text…

- Grupul energetic italian Enel a raportat anul trecut venituri de 140,5 miliarde de euro, in crestere cu 64% fata de 2021, in timp ce profitul operational EBITDA curent a urcat cu 2,6%, la 19,7 miliarde de euro. Consiliul de Administratie al Enel S.p.A., prezidat de Michele Crisostomo, s-a reunit pentru…

- Consiliul de Administratie al Enel S.p.A., prezidat de Michele Crisostomo, s-a reunit pentru a analiza rezultatele preliminare consolidate pentru anul 2022. “Rezultatele preliminare pentru 2022 demonstreaza rezistenta Grupului Enel, care, datorita sustenabilitatii modelului sau de afaceri integrat,…

- Te-ai gandit vreodata sa calatorești in America de Sud, insa nu ai putut sa te decizi ce țara sa vizitezi? Ei bine, una dintre aceste țari, care este departe de versiunea dramatizata a anilor ʼ80, prezentata in serialul „Narcos” difuzat pe Netflix, este Columbia, care in 2021 a fost desemnat cel mai…

- Poliția spaniola a anunțat, sambata, confiscarea a 4,5 tone de cocaina in largul Insulelor Canare, la bordul unui cargo togolez care venea din America Latina. Nava „Orion V”, care transporta animale catre țari din Orientul Mijlociu, era supravegheata indeaproape de mai bine de doi ani: fusese deja „verificata…